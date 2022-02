Promettete, promettete a lungo….

Ho trovato in un libro recentemente letto questa frase: “Promettete, promettete a lungo, perché la speranza è più viva della riconoscenza…” questa frase mi aveva fatto riflette e pertanto avevo ritenuto che era degna di essere conservata tra i miei appunti sparsi. Le promesse sono una prerogativa purtroppo, dei politici che al riguardo non si risparmiano. Come diceva il Grillo Parlante in Pinocchio di Collodi: “Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che ti promettono di farti ricco dal mattino alla sera. Per il solito, o sono matti o sono imbroglioni”. Quello che però mi ha colpito di quella frase trascritta è la seconda parte della frase, quella sulla riconoscenza che è ben più fragile ed effimera rispetto all’attesa e alla speranza di favori. Questa è una una umana e amara verità, quando siamo ritenuti necessari da altri per un favore siamo sempre ritenuti di considerazione e rispetto. Poi una volta raggiunto il loro scopo queste persone Ti blandiscono e come dice ui vecchio adagio tradotto dal piemontese: “cadiamo dal libro”, perdiamo di considerazione. Personalmente quando cado al cospetto di queste persone cado felice, perché se non hanno rispetto e riconoscenza non meritano neanche la mia sono dei miserabili res nullus! Impariamo, allora, la riconoscenza pura e sincera. Che bella parola la riconoscenza, un felioce sentimento di gratitudine per un apprezzamento di un beneficio ricevuto. La parola deriva dal participio presente di riconoscere, che è dal latino recognoscere. Allora per riconoscere è necessario prima conoscere, questo è chiaro. Ogni giorno nel mio quotidiano cammino della vita mi imbatto in tante persone a cui molte volte non bado poiché non le conosco e molte volte per superficialità non riconosco nemmeno chi conosco. Riconoscere è prendere consapevolezza di chi mi è familiare e su questo andamento germoglia la riconoscenza. La riconoscenza può sembrare un sinonimo di gratitudine, ma quando sono grato il mio animo ha una predisposizione umile, invece provare riconoscenza è un processo che coinvolge oltre all’animo il pensiero, perché se conosco il bene che mi è stato fatto, conosco e rispetto la persona per mezzo del quale è avvenuta questa altruistica azione. Se la gratitudine mi fa dire con il cuore grazie la riconoscenza mi porta a pensare che ti porterò sempre nel mio animo e nei miei pensieri con benevola complicità, con umano eterno rispetto. Caro Cesare come scriveva lo scrittore americano Mark Twain nella sua Autobiografia: “la gratitudine è un debito che di solito si va accumulando, come succede coi ricatti: più paghi, più te ne chiedono!”, ed io ben felice lo vado accumulando nei Tuoi confronti.

Favria, 10.02.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. La fiducia verso gli altri è il mio quotidiano investimento sociale. Felice giovedì.

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 25 MARZO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti