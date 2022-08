Sono state riportate sui giornali locali ricostruzioni inesatte riferite al nostro gruppo politico e alle presunte alleanze per le prossime elezioni amministrative.

Osserviamo subito che Il Movimento 5 Stelle di Ivrea non è stato interpellato, sono quindi necessarie alcune precisazioni.

Sottolineiamo che il M5S di Ivrea, pur non essendosi impegnato in nessuna alleanza, ha intrapreso una serie di incontri con forze politiche e gruppi della società civile non riconducibili ai soli ViviamoIvrea, Laboratorio Civico e PD poiché sulla base di progetti condivisi e precise azioni favorevoli al bene comune della nostra città siamo aperti al confronto con chi è disponibile.

I temi sono di merito e di metodo. Nel merito siamo determinati a rimettere in discussione alcuni poteri consolidati come meglio argomentato nel nostro comunicato del 17 luglio scorso, in particolar modo riguardanti le fondazioni e i consorzi partecipati dal Comune di Ivrea, mai analizzate e controllate in modo critico e puntuale nel loro operato né dalla presente amministrazione né dalle precedenti. La ragione risiede soprattutto nella necessità di verificare quanto questi enti strumentali abbiano effettivamente reso più efficienti i servizi per cui sono stati costituiti, in relazione alle risorse economiche ottenute con i parcheggi a pagamento (Ivrea Parcheggi), rispetto all’erogazione dei servizi sociali (Consorzio In Rete), di quelli culturali con particolare attenzione al tema della nuova biblioteca civica (Fondazione Guelpa), nell’efficienza crescente della raccolta differenziata e alla sperimentazione della raccolta porta a porta (Società Canavesana Servizi); senza dimenticare l’altro grande tema che riguarda il Nuovo Piano Regolatore della Città e la riorganizzazione dell’ Ufficio Tecnico.

Questi sono alcuni dei temi importanti e imprescindibili che vogliamo discutere con i nostri interlocutori politici, ma soprattutto con i cittadini di Ivrea che dovranno scegliere tra chi difende consolidati rapporti di potere e di interesse e chi ricerca il bene dei cittadini; si tratta inoltre di individuare soluzioni per i bisogni dei nostri concittadini e linee per lo sviluppo economico della città.

Il percorso di questi mesi ci ha visti in grande sintonia con il gruppo di ViviamoIvrea, nel merito e nel metodo, e siamo fiduciosi che questo rapporto possa proseguire durante e oltre la prossima campagna elettorale per le amministrative di Ivrea.

Poco ci appassionano le lotterie di nomi legati al candidato Sindaco e stigmatizziamo un metodo che mette ‘il carro davanti ai buoi’. Questo è appunto un tema di metodo che non condividiamo perché rischia di spostare l’attenzione dai temi utili al bene della comunità.

Ciò detto, non siamo così ingenui da non sapere quanto una figura adeguata e benvoluta possa contribuire alla vittoria elettorale, ma se questo si traduce nella mancanza di azione amministrativa per l’assenza di un vero programma condiviso, nel metodo e nel merito, allora Ivrea sarà condannata ad avere l’ennesima amministrazione inadeguata alle grandi problematiche che soffrono i cittadini eporediesi.

Un cambio di metodo e di merito è possibile e su queste basi siamo aperti al dialogo e disponibili in futuro a valutare possibili alleanze.

