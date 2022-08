Nell’ultimo Consiglio Comunale di ieri, primo agosto, è stata portata in discussione l’ennesima Variazione di Bilancio. Tra le voci “curiose” c’è una diminuzione delle “iniziative per i giovani” pari a 15.000 euro per compensare una maggior spesa imprevista. Che questa Amministrazione abbia fatto poco o nulla per i giovani è un dato di fatto e purtroppo, come per molte altre voci di spesa, mancano del tutto delle politiche pubbliche strutturate, basate su una programmazione almeno a breve e medio termine. Non basta certo qualche sporadico evento di svago nell’ultimo anno di mandato per sostenere [...]





