A decine, forse un centinaio. Giovani migranti spostati come fossero dei pacchi postali da alcuni centri di accoglienza gestiti dalla cooperativa “Gli Argonauti”, non si è ancora capito bene per quale motivo. Dal Canavese presso altre cooperative distanti anche decine di chilometri. Il tutto senza un’approfondita valutazione dei percorsi di inserimento che molti di loro avevano intrapreso.

La denuncia dell’Osservatorio Migranti di Ivrea è subito approdata in consiglio comunale a Ivrea grazie ad un’interpellanza della consigliera comunale Gabriella Colosso.

Tra le altre cose Colosso ha chiesto all’assessora Giorgia Povolo se i 152 mila euro arrivati da [...]