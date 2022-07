Domenica 17 luglio 2022 a VIALFRÈ: lo storico Carnevale. Nell’ambito di MORENA STORIES, Luoghi da raccontare, il progetto innovativo di turismo culturale con protagoniste le storie del territorio dell’Anfiteatro Morenico, a un passo da Ivrea.

Ultimo appuntamento della prima edizione di Morena Stories, il nuovo progetto di turismo culturale in cui le storie originali e sconosciute del territorio diventano protagoniste dei percorsi di visita.

Il percorso che ha toccato le località dell’Anfiteatro Morenico si chiude a Vialfrè, sede di uno storico e pittoresco Carnevale, generato da una storia vera: il furto di un tocco di lardo per la fagiolata da parte di un giovane zingaro chiamato con il soprannome di Caraco pignataro. Inseguito dalle guardie e dall’intero paese, il ladruncolo viene acciuffato e sottoposto a processo, vero e proprio cuore del Carnevale. Un processo che diventa occasione per una bonaria presa in giro di tutti gli abitanti del paese e che si conclude con una condanna al sapore di burla e di fagioli.

In questo appuntamento di Morena stories sarà il giovane zingaro il vero protagonista della storia, un escamotage per far rivivere le storie che ne rappresentano l’anima grazie alla performance di Tecnologia Filosofica, alla musica di Enea Pascal e al racconto di Stefano Pandolfini che daranno vita a un momento unico di visita.

Una particolare attenzione va al tema di questa settimana, più che mai attuale, quello dell’integrazione tra gli abitanti di un luogo e quelli di un gruppo etnico estraneo. Ai tempi l’integrazione era meno complessa, anche grazie all’utilità sociale dei gruppi nomadi, che offrivano servizi che non si sarebbe sostenuti a livello locale, come la riparazione delle pentole di rame e degli ombrelli, l’affilatura delle lame, il supporto durante il raccolto e l’intrattenimento, musicale e non.

La performance è preceduta, e seguita, da passeggiate di avvicinamento ai luoghi che permetteranno di scoprire, grazie alle Guide Ambientali locali, i luoghi di Morena Stories.

Durante queste passeggiate sarà possibile contribuire alla qualità dei luoghi con un’attività di plogging, cioè la raccolta dei rifiuti trovati lungo il percorso. Si tratta di un’attività proposta dagli stessi partecipanti di Morena Stories che, in occasione degli incontri precedenti, hanno sollecitato gli organizzatori in questa direzione con l’obiettivo di fare un gesto positivo nei confronti dei luoghi e delle comunità che li abitano.

La storia dello storico Carnevale di Vialfré è stato in passato una vera e propria rappresentazione di strada, che coinvolgeva tutta la popolazione del paese, prendendo spunto da un fatto abbastanza consueto fino a non molti anni fa, un furtarello da parte di un giovane zingaro. La trama della rappresentazione è molto semplice. Nel giorno del carnevale arriva in paese da fuori un gruppo di zingari; uno di loro, il giovane Caraco pignataro, si aggira affamato intorno alla grande pignatta, dove si stanno cuocendo i tipici Fagioli Grassi, poi ruba una quajetta (rotolo di lardo aromatizzato usato per insaporire la zuppa) e scappa. La gente grida al ladro e i due Carabinieri lì presenti partono all’inseguimento, tallonati a loro volta dal gruppo degli zingari, che cercano di impedire l’arresto del giovane, e dal resto della popolazione, che vuole invece aiutare i Gendarmi. Dopo un frenetico ed esilarante giro per il centro del paese, il Caraco viene catturato e portato al cospetto del Generale del Carnevale, che lo deve giudicare. Il Maresciallo, che sostiene l’accusa, addebita al Caraco tutta una serie di fatti successi durante l’anno in paese, approfittando dell’occasione per una bonaria presa in giro dei compaesani, e conclude il suo discorso chiedendo che il reo sia condannato a morte. L’Avvocato, con una arringa appassionata, chiede invece clemenza. Il Generale bonariamente decide che il giovane zingaro, benché passibile della pena di morte, sia condannato a “mangiare fagioli fino che abbia la pancia in rivoluzione, al punto di far rimbombare tutto il paese di Vialfré” e invita tutti ad andare a godere della Fagiolata.

COME PARTECIPARE A MORENA STORIES

Ogni incontro di Morena Stories prevede la partenza in gruppi dai punti diversi, per consentire la passeggiata naturalistica iniziale che condurrà nel luogo della Stories della settimana.

Coloro che lo desiderano possono non partecipare al trekking iniziale e recarsi direttamente al ritrovo.

Si consiglia un abbigliamento in relazione alla stagione e alle condizioni meteo, scarpe da escursionismo o scarpe da ginnastica comode ed adatte a muoversi su terreni accidentati.

Uno zaino che possa contenere una scorta d’acqua adatta (bottiglia da 1L), nel caso qualche snack da consumare lungo il percorso, mantellina antipioggia, repellente per insetti)

Partenza da Torre: ritrovo ore 8,30 al parcheggio di via S.Grato 12. Percorso di 6,5 km. Tempo di percorrenza 2 ore. Guida Luisa Tartaglia.

Partenza da Bairo: ritrovo ore 8,30 al parcheggio AmorBairo. Percorso di 7 km. Tempo di percorrenza 2 ore. Guida Davide Aquila.

Partenza da San Martino: ritrovo alle 9,30 in via Roma angolo via Giacomo Tinetti. Percorso di 4 km. Tempo di percorrenza 1 ora. Guida Linda Scalco.

Coloro che lo desiderano potranno contribuire al plogging sono invitati a portare guanti e sacchetti per la raccolta. I cani sono ammessi in passeggiata purché sempre tenuti al guinzaglio.

Solo performance: è possibile parcheggiare lungo la strada per Silva di fronte alla Trattoria “Il fricando”.

Ritorno: Partenza passeggiata di ritorno con presenza delle guide con partenza da Vialfrè alle 15,30.

BIGLIETTI

Passeggiata + performance+ degustazione

Intero: 10 Euro

Abbonamento Musei e Dipendenti Compagnia di San Paolo: 5 Euro

Necessaria prenotazione per motivi organizzativi.

Solo performance

Intero: 5 Euro

Abbonamento Musei e Dipendenti Compagnia di San Paolo: 3 Euro

Non è necessaria la prenotazione

Gratuito per i bambini fino a 14 anni, residenti del comune di Vialfrè e persone che hanno raccontato la loro storia.

Nel biglietto passeggiata + performance è compresa un assaggio di vino e snack del territorio.

Nel biglietto “solo performance” e nell’ingresso gratuito la degustazione di vino e snack del territorio non è compresa.

È necessaria la prenotazione al sito www.tolocals.com/morena-stories o al tel.339 8201037

Informazioni: morenastories@tolocals.com o 339 8201037

CHE COS’È MORENA STORIES

Da 5 giugno fino al 17 luglio, ogni domenica sono in programma trekking guidati, visite e performance artistiche accessibili a tutti, alla scoperta di sette cittadine dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea: Agliè, San Martino, San Giorgio, Bairo, Castellamonte, Torre Canavese e Vialfré.

Il progetto rappresenta una nuova modalità di vivere il turismo, adatto ai visitatori alla ricerca di itinerari insoliti al di fuori dei percorsi già noti e ai semplici curiosi che vogliono approfondire la storia del territorio: ogni appuntamento di Morena Stories è un momento unico, non solo una visita, ma una vera e propria esperienza di conoscenza.

Protagonisti saranno i luoghi e le loro storie, che emergeranno del racconto delle guide e degli artisti: ad Aglié l’ex stabilimento Olivetti, dove veniva prodotta la mitica Lettera 22, la macchina da scrivere che ha segnato l’identità italiana; il canale di Caluso di Bairo, reso ancora più suggestivo dalla visita nelle prime ore del mattino; a Castellamonte lo scaricatore e la vecchia stazione ferroviaria, dove partivano i treni carichi di ceramica, famosa in tutto il mondo per il suo pregio; Cortereggio a San Giorgio, luogo di nascita di Antonio Michela Zucco (inventore della “Michela”, la macchina per la stenografia a tasti che rivoluzionò il sistema di scrittura veloce e vediamo spesso utilizzata in Parlamento) e territorio della coltivazione della Piattella bianca (presidio Slow Food); il Santuario della SS. Trinità a San Martino; la chiesa di San Giacomo e Casa dell’Eremita a Torre Canavese; lo storico Carnevale di Vialfrè.

Ogni itinerario nasce da una storia reale, frutto di un lavoro di incontro con gli abitanti del territorio, i cui racconti sono stati raccolti e successivamente rielaborati in una serie di residenze artistiche per l’ideazione delle performance.

Le storie saranno raccontate con tanti linguaggi diversi come la musica, con pezzi originali scritti appositamente per ogni luogo da Enea Pascal di IVREATRONIC, e le performance teatrali, con la Compagnia Tecnologia Filosofica e la drammaturgia originale realizzata da Stefano Pandolfini.

I percorsi di Morena Storie sono strutturati in più momenti: la passeggiata immersi nella natura in compagnia di guide professioniste, che permetteranno di scoprire il territorio e la storia del luogo della settimana; l’arrivo nel luogo della Stories, accolti da un assaggio di snack del territorio; la performance site specific. Si può scegliere di partecipare a tutti i momenti o assistere solo alla performance.

Il progetto proseguirà in autunno, con la posa di QRcode che permetteranno l’accesso ai file podcast delle visite di Morena Stories.

Morena Stories è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

Morena Stories è stato ideato e sviluppato da TO LOCALS (APOLIDE Festival) insieme a Silvia Limone, Morena Ovest, Compagnia Tecnologia Filosofica (Morenica NET), Fondazione di Comunità del Canavese, Associazione Liberi di Scegliere (La grande invasione), il Castello Ducale di Agliè e IVREATRONIC.

