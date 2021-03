Problemi all’impianto elettrico: ecco alcuni segnali da non sottovalutare

I problemi all’impianto elettrico di casa possono essere davvero molto fastidiosi e soprattutto pericolosi. Ciò che non tutti sanno, però, è che eventuali problemi sono in molti casi prevedibili o meglio, ci sono dei segnali che possono essere carpiti e che sono indicatori di problemi in corso. Vediamo nel dettaglio.

Problemi agli interruttori

Banalmente, si possono riscontrare dei problemi agli interruttori, specie quelli automatici. Gli interruttori possono non funzionare in maniera corretta con il passare degli anni e ciò può indicare semplici sovraccarichi di corrente o qualcosa di più importante. Se non sei in grado di risolvere il problema da solo, contatta un elettricista, un esperto, che possa aiutarti.

Problemi all’interruttore elettrico, o alle prese, si possono palesare anche in maniera irregolare e dimostrare che un cavetto o una vite potrebbe essere allentato. Va chiarito che se una spina è allentata in una presa, può sicuramente essere un problema perché qualcunopotrebbe senza farlo apposta ricevere una scarica quando scollega un cavo elettrico.

Cali e sbalzi continui di tensione

Un altro segnale davvero molto evidente di possibili problemi all’impianto elettrico riguarda sicuramente possibili cali e sbalzi di tensione. Questi sono di solito provocati da carichi elevati in accensione oppure in arresto: possono, in alcuni casi, creare dei danni seri agli elettrodomestici come pc, tv, oppure lampade varie. Questi squilibri di tensione, che possono provocare anche dei surriscaldamenti anomali, possono essere ciclici e provocare il classico sfarfallio (flicker). Sicuramente in questo caso risulta molto efficace uno strumento particolare: l’oscilloscopio. Questo è capace di misurare i segnali elettrici, con particolare riferimento alle forme dell’onda elettrica. È possibile trovare degli oscilloscopi sul sito https://it.rs-online.com ad esempio.

Odore di bruciato

Un altro segnale assolutamente da non sottovalutare è l’odore di bruciato. Questo si può palesare o nei pressi di una presa elettrica o del quadro elettrico intero. In questo caso è consigliabile affidarsi ad un elettricista specializzato. Il problema potrebbe essere di vario tipo: per esempio, un dispositivo difettoso, oppure un problema di cablaggio, o ancora di sovraccarico. Si tratta del primo segnale importante che potrebbe indicare anche un incendio elettrico: ecco perché è necessario prestare massima attenzione.

I cavi collegati già quando sono caldi al tatto indicano che ci sia qualcosa che non va. Ancora peggio quando si intravedono delle scintille. In realtà, quando si collega un apparecchio elettrico, la presenza di scintille non è preoccupante oltremodo, però non devono verificarsi sempre. Se si avverte anche un suono particolare, allora è segno che potrebbes esserci un filo allentato. È consigliabile non utilizzare la corrente elettrica finché il problema non è stato risolto.

Elettrodomestici con formicolio

Spesso, quando si verificano dei problemi di tensione o comunque in generale agli impianti elettrici, si può avvertire un formicoliotoccando le superfici di alcuni elettrodomestici o prese. La causa potrebbe essere proprio una dispersione verso il basso, quindi verso la messa a terra, nello strumento o nella presa, oppure un cablaggio elettrico errato.

Attenzione alle luci

Un altro segnale molto evidente di problemi agli impianti elettrici è sicuramente quello delle luci. Le luci, in alcuni casi, infatti, possono risultare tremolanti. Spesso si pensa ad una semplice lampadina difettosa, o poco avvitata, o magari che sta per andare in corto circuito. Ma in alcuni casi, una volta sostituita la lampadina, il problema non si può risolvere e allora può essere in corso una problematica più seria e di maggior rilevanza. Se si tratta di una lampada, le connessioni dello strumento oppure il cablaggio elettrico nella scatola dell’interruttore automatico potrebbe essere allentato. In questo caso c’è bisogno di un controllo da parte di un esperto.

