Per motivi di sicurezza il personale docente e i dipendenti degli uffici dell’Università di Torino nel centro della città, in via Po, sono stati evacuati nel primo pomeriggio, in seguito a un principio d’incendio nella canna fumaria delle cucine di una paninoteca vicina. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. L’episodio non ha provocato feriti, né intossicati e l’allarme è rientrato. I dipendenti dell’ateneo sono quindi tornati al lavoro.

