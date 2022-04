Altro notevole appuntamento per Morenica_NET primavera 2022 che ha aperto il sipario il 26 marzo al Teatro Bertagnolio nel Comune di Chiaverano (a due passi di Ivrea) ospitando lo spettacolo cult La M*rda al suo decimo anniversario di tour, attirando pubblico da tutto il Piemonte e ottenendo il sold out.

Sabato 9 aprile h 21 graditissimo ospite è Claudio Morici, artista eclettico, attore, comico e performer, autore di teatro, scrittore con cinque pubblicazioni al suo attivo e una formazione in psicologia clinica che gli permette di indagare a fondo le tante sfaccettature della contemporaneità. Lo troviamo così sul palco del Teatro Bertagnolio con ALEXO, il suo assistente vocale, un po’ diverso dai suoi colleghi di marca. Italo-cinese, romano di Torpignattara, Alexo fa un po’ come gli pare, si addormenta, non risponde, si rifiuta di mettere musica che ritiene di basso livello. Solo quando Claudio gli chiede di contattare una ragazza (Loredana) Alexo diventa improvvisamente efficiente. Grazie alla possibilità di accedere a milioni di interessanti e intriganti informazioni, l’assistente virtuale riesce a conquistare mirabilmente il cuore della ragazza… per conto di Claudio ovviamente. Tutto sembra andare per il meglio, se non fosse che Claudio – nel mondo reale – si comporta in modo egoista e Alexo non si fa problemi a rubargli la fidanzata.

Lo spettacolo è produzione del Teatro Metastasio di Prato, distribuito da Mismaonda, ed è stato presentato in molte piazze italiane grazie ad una storia condita con la comicità sarcastica e provocante che ha portato Morici al successo su La7, Rainews, Radio3, repubblica.it, corriere.it, godibilile anche nei suoi brevi “RaccontiDaCamera” su YouTube.

Dopo le festività di Pasqua, si riprende domenica 1° maggio col primo appuntamento pomeridiano dedicato alle famiglie e va in scena lo spettacolo Giandule, ovvero “dei giochi di una volta” dai testi di Franco Mongino, conFrancesca Brizzolara e Davide Eusebietti al violoncello. Un viaggio tra le cose pure e semplici, un cartone animato per grandi e piccini, raccontato, cantato e suonato dal vivo dal divertente duo voce-violoncello. Segue una chiacchierata con Franco Crotta autore del dizionario chiaveranese/italiano, tra i ricordi di come una volta era facile divertirsi con poco.

La rassegna Morenica NET – Nuove Esperienze Teatrali – Primavera 2022 è un progetto di Tecnologia Filosofica e Compagnia Andromeda con il contributo e il sostegno di: Fondazione Piemonte Dal Vivo | Progetto Corto Circuito; Fondazione CRT; Comune di Chiaverano; Regione Piemonte; sponsor AEG Cooperativa e Reale Mutua; media partnership Turismo Torino e Provincia.

Direzione artistica: Francesca Brizzolara, Matteo Chiantore, Renato Cravero

Programma completo su morenica.org (sito in aggiornamento)

Biglietti >>> Intero € 12 – ridotto (under 12) € 9 – sabato 2 aprile ingresso libero

Spettacoli della domenica: intero € 9 – ridotto (under 12) € 5

Dove: Teatro Bertagnolio, Via del Teatro n. 19, Chiaverano (TO)

Vendita diretta a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Prenotazione consigliata ai numeri: 338.3781032 – 338.7625380

MORENICA_NET Primavera 2022

sabato 9 aprile h 21

ALEXO

Di e con Claudio Morici. Produzione Teatro Metastasio – Distribuzione Mismaonda.

domenica 01 maggio h 17,30

GIANDULE ovvero “dei giochi di una volta”

Di Franco Mongino, con Francesca Brizzolara e Davide Eusebietti al violoncello. Adattamento per ragazzi, disegni e video di Francesca Brizzolara. Consulenza del Centro Etnologico Canavesano. Fonico Fabio Pollono. Produzione Corrado Bollo/Compagnia Tecnologia Filosofica. Con la partecipazione di Franco Crotta autore del Dizionario Chiaveranese/Italiano.

sabato 7 maggio h 21

TEA CEREMONY

Regia Achim Wieland, performer Marios Ioannou, drammaturgia Achim Wieland, Marios Ioannou, the Ensemble, consulente artistico Akiko Hamazaki (Tokyo, Japan), coreografie Alexis Vassiliou, costumi Ioanna Tsami (Athens, Greece), trucco Marios Neofytou, disegno luci Vasilis Petinaris, touring Light Concept Yiorgos Lazoglou, consulente di danza tradizionale giapponese Hiroko Umetani (Kyoto, Japan), video Stephan Metzner & Zacharis Larsson. Produzione SRSLYyours Ensemble. Primo premio della giuria al MilanOff (Milano).

sabato 14 maggio h 21

RED MOON – Performance rituale butoh

Di e con Maruska Ronchi, produzione Compagnia Tecnologia Filosofica

domenica 22 maggio h 17.30

LEON&IO

Ideato e interpretato da Lucia Fusina. Regia Micheline Vandepoel. Scenografia Bruno Geda, Lucia Fusina. Costumi Nuria Myriam Aletti. Produzione APS Circo Madera

