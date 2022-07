Giornata di qualificazioni agli ICF Canoe Slalom Junior & Under23 World Championships, campionato iridato dell’International Canoe Federation (ICF), rappresentata in Italia dalla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) che fa capo al CONI.

In acqua gli atleti e le atlete Under 23, che si sono sfidati per accedere alle semifinali, 30 posti per ognuna delle categorie previste di K1 e C1 maschile e femminile.

Mattinata dedicata al K1, con settantasei atleti alla partenza nella gara maschile e 50 atlete nella gara femminile.

L’Italia centra in pieno l’obiettivo nel MK1 e qualifica tutte e tre le barche in gara: Davide Ghisetti (Ivrea Canoa Club), con 73.14, primo tempo di giornata, Leonardo Grimandi (C.C. Bologna) e Giacomo Barzon (C.C. Verona). Sono i tre atleti che ieri si sono aggiudicati l’oro nella gara a squadre.

Nel WK1 raggiungono la semifinale Marta Bertoncelli (C.S. Carabinieri) e Francesca Malaguti (C.S. Aeronautica Militare). Fuori per un soffio invece Agata Spagnol (C.C. Sacile), prima tra le non qualificate.

Nel pomeriggio protagoniste le gare di C1, con 44 atleti e 35 atlete alla partenza.

Per l’Italia si qualificano dopo la prima discesa Flavio Micozzi (G.S. Marina Militare), campione italiano 2022, e Martino Barzon (C.S. Aeronautica Militare), l’atleta che presta il volto al logo di Ivrea 2022 e che ai Mondiali dello scorso anno a Ljubljana- Tacen, in Slovenia aveva vinto il titolo Junior. Dopo la seconda discesa si aggiunge al gruppo dei semifinalisti anche Nicola Mengoli (C.C. Bologna).

Tra le donne, si qualifica Marta Bertoncelli (C.S. Carabinieri), già semifinalista C1 a Tokyo 2020, insieme a Elena Borghi (C.S. Carabinieri) e a Carolina Massarenti (Ivrea Canoa Club). Insieme le tre atlete erano state protagoniste ieri di un’ottima gara che ha portato all’Italia la medaglia d’argento nel C1 a squadre.

Domani, giovedì 7 luglio, sono in programma le qualifiche Junior:

09.00 MK1 1a manche

10.25 WK1 1a manche

11.35 MK1 2a manche

12.30 WK1 2a manche

14.30 MC1 1a manche

15.25 WC1 1a manche

16.15 MC1 2a manche

16.50 WC1 2a manche

