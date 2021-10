MERCENASCO. “Chester Maurice Lee, il canavesano che ci portò sulla luna” è il titolo del cortometraggio presentato presso l’ex scuola elementare del paese, nella serata di sabato 30 ottobre. La serata, organizzata dall’amministrazione comunale e dalla biblioteca Luisa Mosso, ha visto la premiere del documentario realizzato da Roberto Gillone su soggetto di Fabrizio Dassano e sceneggiatura di Paola Scibilia, del gruppo “Canavese aneddoti e misteri”.

Chester Maurice Lee, per tutti “Chet”, era infatti figlio di due mercenaschesi (il cognome originale era Lea), poi emigrati in Pennsylvania alla ricerca di una vita migliore, come molti altri [...]