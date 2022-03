VERCELLI. Ha preso di nascosto le chiavi del bar in cui lavorava la fidanzata, e insieme ad un amico è entrato di notte nei locali, ha rubato la cassa ed è scappato.

Senza accorgersi, però, che c’era il sistema di video sorveglianza che stava riprendendo entrambi.

Due giovani, di cui un minorenne, sono stato denunciati dalla polizia di Vercelli per furto aggravato in concorso. Nel tentativo di evitare l’identificazione, si erano anche scambiati gli abiti pensando in quel modo di non essere riconosciuti.

Dopo aver analizzato le riprese, gli agenti hanno perquisito le case dei due ragazzi trovando 750 euro in contanti, provento del furto. Il maggiorenne, è emerso dai racconti, ha rubato le chiavi dalla fidanzata commessa per aiutare l’amico in difficoltà economiche.

Commenti