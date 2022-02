Pregiudicato 31enne di Leini bloccato dai militari di Venaria

I carabinieri del nucleo radiomobile di Venaria hanno arrestato per rapina un pregiudicato 31enne di Leinì. L’uomo, armato di un coltello, ha rapinato la titolare di un chiosco bar in via Druento a Venaria, portando via generi alimentari e delle bottiglie di alcolici.

Poco dopo a Caselle, in strada Aeroporto, con la stessa modalità, è entrato in un altro bar e, minacciando un dipendente, si è fatto consegnare altre bottiglie di alcolici. Intercettato dai militari poco distante ha tentato la fuga ma è stato disarmato e arrestato.

