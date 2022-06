I carabinieri di Settimo, su provvedimento del Questore di Torino Vincenzo Ciarambino, hanno chiuso la Caffetteria dei Portici di via Cascina Nuova 39 e sospeso per sette giorni la licenza alla titolare, una donna di nazionalità cinese ma residente in città. In quel locale c’erano pregiudicati e si spacciano stupefacenti.





Il provvedimento di chiusura è scattato perché nei giorni scorsi, durante i controlli effettuati nel locale, i militari hanno sorpreso tre pregiudicati per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di armi. Non solo, ma è stata documentata anche una cessione di [...]