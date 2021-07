Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’ASL TO4 desidera precisare di essere consapevole della richiesta del territorio di riattivare quanto prima il pronto soccorso dell’ospedale di Cuorgnè, ma che è doveroso informare che ad oggi non sono disponibili le risorse mediche necessarie per attivare tale servizio che essendo un servizio in urgenza deve necessariamente garantire adeguati standard di sicurezza.

Nonostante le ripetute procedure di selezione attivate, la situazione dell’Asl TO4 evidenzia purtroppo una progressiva riduzione dei medici urgentisti, [...]