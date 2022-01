PRATIGLIONE. Una pista d’atterraggio per l’elisoccorso a Pratiglione

PRATIGLIONE. Una pista di atterraggio per l’elisoccorso a Pratiglione. L’amministrazione ci sta lavorando da diverso tempo e non dovrebbe mancare molto all’apertura. “L’inaugurazione è prevista per questo mese” comunica Giovanni Trucano, sindaco del Comune.

Intanto una determina degli uffici del Comune informa che l’amministrazione ha stanziato 5.525 euro per l’installazione di un parapetto in acciaio zincato e di una barra basculante verniciata per la chiusura dell’area destinata all’elisoccorso. L’azienda che se ne occuperà è la C.M..R. SNC DI BOGNI F. E BALLARIO G ., di Rivara.

