PRATIGLIONE. “Raccontare di Miky fa si che nulla di lei vada sprecato”

Mauro Turigliatto, 57 anni, ex consigliere comunale di Pratiglione, mi concede un’intervista dal sapore insolito. Un’intervista che in verità è un dialogare con chi non c’è più.

Il 27 dicembre del 2015 l’amata figlia Michela si toglie la vita lanciandosi nel vuoto dal ponte Preti. [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti