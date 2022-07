PRATIGLIONE/FORNO. “Oggi, grazie al nostro legale Davide Tirozzi, abbiamo avuto una grande soddisfazione, perché è stata evitata la chiusura del caso Saccomann – spiega Alberto Pallotti, presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv (AIFVS). Noi continueremo a sostenere la famiglia della giovane vittima e chiederemo che vengano applicate le pene. Purtroppo, senza una legge giusta non finirà mai la carneficina sulle strade italiane. Insieme al vicepresidente dell’Associazione, Biagio Ciaramella, saremo presenti alla prossima udienza, che è fissata per il febbraio 2023. Sosterremo la famiglia della vittima e non accetteremo riti abbreviati o patteggiamenti: chiediamo giustizia per le vittime e le loro famiglie. Vogliamo processi giusti, vogliamo capire chi ha sbagliato, perché sono troppi i giovani che perdono la vita sulle strade. Noi siamo la voce delle vittime».