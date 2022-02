FORNO/PRATIGLIONE – Diverse squadre di volontari Aib e vigili del fuoco sono al lavoro ormai da diverse ore, con l’ausilio degli elicotteri, per spegnere un vasto incendio boschivo divampato nel pomeriggio alla Carella, zona del Comune di Pratiglione, e in frazione Bosonetti a Forno Canavese. Le fiamme, lungo la collina, sono alimentate, oltre che dal vento, dal terreno particolarmente secco a causa della perdurante siccità. Il rogo si è sviluppato su due fronti diversi e per aiutare sono arrivati anche i carabinieri di Cuorgnè.

Fortunatamente l’incendio è stato domato, come testimonia un messaggio scritto su Fb dalla pagina del Comune di Pratiglione: “Grazie alla protezione civile, alle forze armate, ai volontari, all’Aib che sono prontamente intervenuti a domare l’incendio….infinite grazie dal comune di Pratiglione!”.

