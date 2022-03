PRATIGLIONE. “C’è stato un boom di iscritti per la scuola materna ed elementare di Pratiglione” commenta entusiasta il sindaco Giovanni Trucano. Nel piccolo paese altocanavesano, come in tutte le altre realtà di piccole dimensioni, questo risultato è in effetti preziosissimo.

Sta a significare, infatti, che i residenti potrebbero aumentare nel futuro prossimo e remoto, e che quindi il comune non si dovrà rassegnare a soccombere a funeste dinamiche di depopolamento