PRASCORSANO/CUORGNE’. “Mi ha fatto molto piacere che mi abbiano scritto questa lettera”. Cesare Pianasso, si sente dal telefono, è contento. Si riferisce a una lettera di merito che la chiesa maronita di Libano gli ha inviato il 29 settembre.

Dalle latitudini di Beyrouth, la Chiesa scrive di voler “ringraziare sentitamente il senatore Pianasso per l’attenzione e le iniziative finalizzate in supporto dei giovani delle nostre realtà, specie di quelle periferiche e più colpite dalla profonda crisi che il nostro Paese sta attraversando”.

Per chi non lo sapesse, la chiesa Maronita è l’unica chiesa d’oriente rimasta sempre in [...]