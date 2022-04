Pranzo alpino della domenica delle Palme.

A Favria nella domenica delle Palme il locale gruppo Alpini di Favria ha organizzato un pranzo per ripartire con la conviviaalità dopo due lunghi anni sotto la dittatura della pandemia.

Il pranzo si è svolto seguendo rigorosamente tutte le norme anticovid in vigore.

Mi è difficile descrivere, in poche parole, la bellezza di ritrovarci insieme nella convivialità, eravamo in tanti ma sembrava di stare in famiglia, una grande famiglia alpina con penna nera, non soltanto sul cappello ma ben piantata nel cuore di tutti partecipanti!

Nonostante la pandemia, noi Alpini continuiamo a volare sempre in più in alto, lasciandoci alle spalle tutto ciò che è successo in questi due anni di negativo, e badiamo solo a quello che sono le linee guida del nostro cuore Alpino.

Grazie per la Vostra Alpina concretezza del fare bene il bene, anche in questo pranzo buono per la gola, leggero per lo stomaco e felice per l’animo perché condiviso in fraterna amicizia

Che bello vederci seduti, seppure con le norme anticovd che impongono le dovute distanze, trovarci insieme tra noi del gruppo, semplici alpini e soci simpatizzanti, che poi siamo la vera, grande forza del Gruppo di Favria.

A tutti, dai volontari che hanno aiutato per il pranzo, e ai cuochi dico “grazie” per l’impegno che mettete in tutto ciò che fate e per la stima che sempre mi dimostrate e che cerco, per quanto nelle mie capacità, di ricambiare e onorare.

Grazie Alpini per la Vostra umana e verace concretezza e la dimostrazione di amicizia, non soltanto formale ma, con l’adesione sostanziale ai nostri valori alpini.

Carissimi alpini, andiamo avanti sempre uniti, con gioia e umiltà, mettendoci al servizio della nostra Comunità favriese, che da noi si aspetta sempre il meglio.

Favria, 20.04.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Mi domando cosa la sarebbe la vita quotidiana se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? Felice mercoledì

