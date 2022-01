Praecurrit fatum.

La frase sopra in latino significa: “arrivare prima del destino”, ma come è possibile anticipare il destino arrivando prima? I saggi dicono che il nostro destino non è scritto e allora cambiarlo diventa un ambizioso progetto per contribuire a modificarlo altrimenti rischiamo tutti di finire cambiati da un destino già prefissato, pronto a finire nel peggiore dei modi se non si corre subito ai ripari. Il problema di fondo, è l’estensione e la varietà degli interventi, il numero eccessivo dei settori da considerare e dunque l’impossibilità di concentrarsi su alcuni in particolare. Una missione apparentemente impossibile che guarda a tutte le grandi sfide del futuro, evitando la pars destruens, con uno spirito costruttivo e finalmente ottimista. La gravosità dei compiti fa tuttavia tremare i polsi solo se si pensa ai cambiamenti climatici, alle disuguaglianze, ai problemi dell’occupazione. Sull’ambiente l’urgenza è massima. Basterà che Joe Biden riannodi il filo degli accordi di Parigi sul clima? Nel campo del lavoro l’incognita si chiama AI, l’intelligenza artificiale che, ancora più della smaterializzazione, decimerà gli impieghi, costringendo milioni di persone a cercare altre fonti di reddito. Si riproduce lo sconvolgimento della rivoluzione industriale, quando l’introduzione delle macchine nei processi produttivi generò un mutamento epocale. Ma è anche vero che, dopo una fase di assestamento, la situazione occupazionale si andò normalizzando, generando nuovi equilibri, e anche un decisivo miglioramento delle condizioni di vita. Il destino dell’umanità dipende dai noi e da come ci comportiamo da adesso ogni giorno. Il destino non è scritto nelle stelle, nelle parole o nella terra ma è seminato, annaffiato, curato e raccolto solo da noi stessi con azioni virtuose.

Favria, 4.01.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno non tutte le nubi portano tempesta. Felice martedì.

Commenti