In attesa della Festa del Quarantennale, in programma nel 2022, il Gym Club Ciriè ha ottenuto ottimi risultati con i suoi portacolori alla Coppa dei Campioni ITADFPF, ultima manifestazione dell’anno svoltasi a Novara. Molto valida in quest’occasione l’organizzazione della Federazione Italiana ITADFPF diretta dal presidente Walter Cerrato, che ha collaborato come sempre insieme al Settore Nazionale Pesi ASI e tramite la direzione della New Gym ASD nella sede di Novara.

Per comprendere meglio il livello tecnico di questa importante competizione, basti dire che molti atleti, giudici e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.