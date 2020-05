Potenza e controllo.

Una sera alla televisione in un canale sportivo ho visto una partita di baseball, sono rimasto colpito dal lanciatore che aveva sbagliato. Questo lanciatore che sbaglia i tiri per me è diventato il simbolo chi nella vita sbaglia. Mi viene da riflettere che a tutti capita di sbagliare come i grandi atleti, gli attori ed i pittori, perchè nessun essere umano è dotato di poteri speciali. Ma in realtà tutti abbiamo un potere speciale, gli esseri umani hanno successo solo quello quando riescono a tenere sotto controllo in maniera duratura e costante il controllo di se stessi. Nella vita l’autocontrollo e alla base del successo, è una cosa meravigliosa! L’autocontrollo è importantissimo perché ci permette di preservare l’equilibrio mentale e avere una visione limpida e scevra di pregiudizi. La quotidiana battaglia nella vita, dentro di noi è il conflitto tra esuberante energia e autocontrollo. Insomma una lotta all’arma bianca che non ha mai conosciuto tregua. L’energia se non viene tenuta a freno in qualche modo tende immancabilmente all’entropia o al caos. Energia significa potenza, tenerla a freno significa controllare. Forse è un concetto semplice ma molte volte mi sfugge, ed il modo migliore per esercitare il controllo è quello di svilupparlo ogni giorno, anche nelle piccole mansioni quotidiane. Questa è solo una delle possibili strade verso il controllo ed il mio personale equilibrio. Ovviamente la potenza coesiste con il controllo e senza entrambe non saremmo nulla. E così proprio quando pensavo di aver capito tutto ecco la quarta palla, come per il lanciatore alla televisione, e nella quotidiana vita ricomincia la battaglia. Una battaglia quotidiana senza fine e questa consapevolezza può essere molto scoraggiante. Adesso nei momenti di pressione durante la giornata mi capita spesso di pensare a quel lanciatore e da filosofo da strapazzo che sono con sospiro mi chiedo e ora che cosa penso di fare?

Favria, 5.05.2020 Giorgio Cortese

