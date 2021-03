Posti letto in terapia intensiva negli ospedali dell’Asl To4. L’altalena dei numeri…

C’è chi lo chiama il Mago Silvan e in verità sul numero dei posti letto in terapia intensiva all’Asl To4, cioè quelli dotati di impianto per l’ossigeno, qualche dubbio che il commissario straordinario Luigi Vercellino possieda delle doti nascoste, s’intende da prestigiatore, un po’ ci è venuto.

Sono stati [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti