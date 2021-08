Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Quanti sono i posti in terapia intensiva in Piemonte? Da quando è cominciato il calvario Covid si è riusciti ad aggiungerne qualcuno? Ci sa tanto di no! Noi lo diciamo da mesi inascoltati e, adesso, la denuncia è di ANOAA Assomed l’associazione dei Medici e dei Dirigenti Sanitari piemontesi.