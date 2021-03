Forum democratico del Canavese organizza la presentazione del libro di Francesco Maggio

“Post economia – L’utopia possibile di una società più giusta”, pubblicato ad agosto 2020 per Armando editore.

In questo libro, ultimato proprio mentre il Paese stava per entrare nel tunnel della pandemia da Covid, l’autore, economista e giornalista, a lungo collaboratore del Sole 24 Ore, si sofferma sul bisogno di cambiare l’attuale modello di sviluppo economico, diventato ormai insostenibile dal punto di vista sociale, ambientale, etico. L’aspirazione a una società più giusta costituisce il filo rosso che attraversa tutto il volume e che la pandemia ha reso ancora più drammaticamente attuale. Chiamando le forze politiche di sinistra ad abbandonare la supina accettazione delle logiche liberiste che hanno contraddistinto la globalizzazione degli ultimi decenni. E la società civile a ripensare profondamente il suo ruolo.

Il “cuore spento della sinistra”, cui l’autore dedica un intero capitolo, deve sapersi riaccendere e ritrovare il coraggio di agire per ridurre i divari sempre più marcati di reddito e condizione sociale nelle diverse aree del Paese. Per questo occorre mettersi in “ascolto” della realtà, non rinunciando ai grandi ideali che hanno animato la sua storia: giustizia, uguaglianza, pari opportunità per donne e giovani.”

L’incontro si svolgerà su piattaforma Zoom il 16 marzo 2021, ore 21.00, con possibilità di collegarsi a partire dalle 20.45.

Potete registrarvi

CLICCANDO QUI

oppure seguire l’evento in streaming su YouTube, sul canale:

https://www.youtube.com/user/ForumDemocratico

