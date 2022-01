Possiamo essere punti metallici o scotch.

Per spiegare la frase del titolo, inizio con il parlare della spillatrice, derivato di spillare, arnese per la cucitura a punti metallici di fogli di carta, buste e involucri, molte volte si usa anche il termine cucitrice. La spillatrice nasce in Inghilterra il 5 marzo 1868 da parte di C. H. Gould che brevetta una macchinetta che unisce i fogli con una graffetta. Anche se esisteva prima di questa spillatrice, o graffettatrice moderna un arnese realizzato nel ‘700, in Francia, per re Luigi XV, che spillava i fogli con punti metallici riportanti, ognuno, il marchio della corte reale. La paternità dello strumento-principe degli uffici è comunque controversa. Nello stesso anno dell’invenzione di Gould arriva infatti un brevetto analogo, a nome di Albert Kletzker a St Louis, in Montana, Usa. Ma già da due anni prima George McGill aveva brevettato, sempre negli Stati Uniti, una piccola chiusura pieghevole di ottone, antenato del moderno punto metallico e l’anno dopo una pressa che inseriva il punto nella carta. Nel 1877 Henry R. Heyl brevetterà la prima macchina in grado di inserire e fissare un punto metallico in un unico passaggio. La prima macchina che impagina una rivista con pagine fissate da punti metallici verrà realizzata nel 1878. Il 18 febbraio 1879, ancora George McGill, registrerà il brevetto denominato “pinzatrice a colpo singolo McGill”, la prima graffettatrice che avrà successo commerciale, pesante ben kg 1,5, molto maneggevole come si vede. In seguito il lemma graffettatrice apparve per la prima volta in una pubblicità sulla rivista americana Munsey’s magazine nel 1901. Il piccolo oggetto metallico che serve a tenere uniti due fogli, la graffetta è attribuita all’americano Samuel B. Fay. Tuttavia, l’inventore norvegese Johan Vaaler, ignorando l’esistenza della graffetta di Fay, chiese ed ottenne il brevetto per un suo modello. Questo episodio fece conoscere erroneamente Vaaler come l’inventore della graffetta. Poi abbiamo per unire due fogli o ad una parete il nastro adesivo, comunemente chiamato anche scotch, un nastro di plastica o carta a cui è applicata una sostanza adesiva. La parola nastro deriva dal gotico nastilo, cinghia, di solito un tessuto liscio o operato, di piccola altezza, comunemente di seta o di cotone, fabbricato con particolari telai e usato per guarnizioni, orlature, legature. Il nastro adesivo o più comunemente detto scotch è stato inventato nel 1930 dallo statunitense Richard Drew, che lo mise in commercio nel 1930. In Europa giunse solo nel 1937! L’invenzione è nata quando l’ingegnere Richard Drew dipendente della 3M, Minnesota Mining and Manufactoring Company ed ebbe questa idea geniale. La 3M era un’azienda mineraria che, in seguito a difficoltà economiche, si era convertita alla produzione della prima carta vetrata che poteva essere utilizzata anche su superfici bagnate, il cui utilizzo comportava una produzione di polvere molto minore e quindi meno rischi per gli operai. Dew ebbe l’intuizione osservando le operazioni di alcuni verniciatori che lavoravano in una carrozzeria, notò come ci fosse la necessità di coprire e proteggere le parti di carrozzeria che non dovevano essere riverniciate. Dew inventò un nastro di carta in cui una faccia era ricoperta da una sostanza adesiva. L’invenzione godette subito un grande successo in particolar modo per la sigillatura dei cibi e, durante la grande depressione, anche per le piccole riparazioni domestiche. Infine per quanto riguarda la parola scotch, che vuole dire scozzese è nata da ciò che accadde in una carrozzeria. I primi nastri utilizzati dai verniciatori per la protezione delle zone che non necessitavano di verniciatura avevano l’adesivo solamente sulle parti esterne, per risparmiare sul collante, e questo poteva portare ad un risultato non eccellente. Qualche cliente, lamentandosi, deve aver pronunciato le parole “Dì ai tuoi padrone di essere meno tirchio con la colla” utilizzando però come sinonimo poco amichevole di tirchio la parola scotch, in quanto gli scozzesi sono rinomati per la loro parsimonia, e fu da questo che prese il nome il nastro adesivo più famoso al mondo! Concludo che nella vita possiamo essere graffette o scotch nel tenere unite le persone, dipende da noi. Nella vita non è nei numeri ma nell’unità sta la nostra grande forza. Oggi più che mai è necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme.

Favria, 21.01.2022 Giorgio Cortese

