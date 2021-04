Positivo!

Oggigiorno essere positivo non è una scelta, è la parola stessa a custodirne una conferma. L’etimologia del lemma mi ricorda che non di una condotta, da sposare o disconoscere, Il latino medievale “positivus”, parente stretto del participio passato latino “positus”, svela il senso profondo della positività, espressione di ciò che è, inevitabile esito di chiunque essere umano che ha coscienza della propria identità e della propria esistenza. Così ragiono con i piedi piantati per terra, positivamente, senza il rischio di smarrirmi o di aprire le porte dell’animo al mio peggio avversario: la paura. Ogni giorno possiamo affrontare al meglio ogni cosa, anche la più inattesa e complessa se siamo nell’animo positivi. Perché ogni prova è un pezzetto di quell’esperienza terrena che ci è stata donata e che ci vede sempre e comunque privilegiati protagonisti. Siamo positivi e diffondiamo il virus della positività, di per sé potente antidoto, magari con un bel sorriso

Favria, 18.04.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno continuo a sorridere, perché la vita è una cosa bellissima e c’è così tanto per cui sorridere.

