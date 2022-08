Portunalia 17 agosto

Portuno, in latino Portunus, era il dio romano, considerato il protettore delle porte e dei porti. Questo dio veniva celebrato a Roma, ed era uno dei dodici flamini, il flamine portuale. Seguendo l’etimologia, il nome Portuno deriverebbe dal latino porta’ e a sua volta dalla radice indoeuropea protu. Veniva festeggiato il 17 agosto e la sua festa era chiamata Portunalia. Il suo tempio si trovava presso il Ponte Emilio. L’indicazione si trova anche in alcuni antichi calendari romani. Ci sono diverse ricostruzioni circa cosa avvenisse durante la tradizione e la festa di Portuno: secondo alcuni si gettavano delle chiavi nel fuoco, invece secondo altre fonti si compiva una sorta di sacrificio di espiazione. I moderni studi su questo dio romano hanno individuato che nell’iconografia classica veniva rappresentato con le chiavi in mano. Non a caso, e per il fatto che fosse dio delle porte, alcuni studiosi hanno azzardato una sorta di corrispondenza fra Giano e Portuno. Secondo altri studiosi, Portuno era il protettore delle entrate, e solo secondariamente dio delle porte. Non solo: era anche dio della navigazione, posta la correlazione fra il porto fluviale e la porta come entrata. Inizialmente, secondo la tesi di alcuni studiosi, egli sarebbe stato il dio dei guadi, e come tale sarebbe derivato dall’abitudine degli antichi latini che vivevano su palafitte. Nell’Eneide, Portuno viene invocato da Cloanto durante la gara delle navi e il dio risponde spingendo la nave in avanti. Durante il processo di reinterpretazione delle divinità romane sulla base della mitologia greca, il dio Portuno fu identificato con Palemone, anch’egli protettore dei porti, assorbendone anche i miti, cosicché a Portuno fu attribuita come madre la dea Mater Matuta, che a sua volta era stata assimilata a Leuctea, la madre di Palemone. Il mito greco racconta che la dea Era, Giunone per gli antichi romani, come punizione di aver accolto e allevato Dionisio, figlio illegittimo di Zeus avuto da Semele, sorella di Ino, fece impazzire i due coniugi, Atamante ed Ino, facendo sì che il padre uccidesse Leandro, sfracellandolo sulle rocce, e che la madre uccidesse Melicerte, gettandolo in un calderone bollente. La madre, rinsavita, raccolse il cadavere del figlio e si gettò con lui in mare, secondo la leggenda, dalla roccia molare di Megara. Afrodite però, prova pietà per Melicerte, suo pronipote, così prega Poseidone di salvarli. Il dio del mare toglie a loro le scorie mortali ma, cambiandoli però nome ed aspetto, li fa esistere come divinità marine. Così la madre Ino divenne Leucotea e Melicerte divenne Palemone. Melicerte per i latini divenne Portuno; divinità che protegge i naviganti. Secondo altre fonti il corpo esanime di Melicerte fu portato da un delfino fino all’istmo di Corinto e depositato sotto un pino. Qui fu trovato da suo zio Sisifo ed in seguito per ordine delle Nereidi istituì i Giochi istmici e dei sacrifici in suo onore. Palemone è anche il nome di più di un eroe della mitologia greca: oltre a un figlio di Ercole e a uno degli Argonauti.

