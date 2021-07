Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Portugal o purtigal!

Da bambino ricordo che mia nonna quando acquistava le arance chiedeva dei portugal o detto anche purtigal! In piemontese, ma in molti altre lingue dell’Italico Stivale, le arance dolci hanno come nome il Portogallo, come portajall, purtcagli, purtuall. Ma perché? Inizio nel dire che il toponimo Purtugal deriva dal latino Portus Cale, porto di Gaya, Oporto. Inizio nel dirvi che faremo un lungo viaggio a dorso dell’elefante partendo dal lontano Catai, antico nome della Cina settentrionale, diffuso durante il Medioevo. La sua origine risale, attraverso la forma turca Khitai, al nome del popolo proto-mongolo dei Khitan, in trascrizione cinese Ch’itan, che regnò su una breve fascia della Cina del Nord dal 907-1125 d.C. Iniziamo il viaggio dai lussureggianti giardini dell’estremo Oriente seguento la storia dell’albero detto Citrus sinenis, l’arancio. I primi ad introdurre questo frutto furono gli arabi, maniaci dei giardini, quando conquistarono la Sicilia affascinati dall’effetto decorativo di questi alberi. Ma la varietà introdotta era amara, la parola arancia in spagnolo naranja deriva dall’arabo naranj che significa arancia amara, a sua volta dal persiano narang che significava in sanscrito la frutta preferita degli elefanti. Ma allora quando è arrivato l’arancio dolce che mangiamo noi adesso? Questo avvenne grazie ai Portoghesi che introdussero il frutto e l’albero in Europa, forse nel XVI secolo, grazie ai rapporti commerciali privilegiati che la nazione portoghese intratteneva con l’Asia per via del trattato di Tordesillas, stipulato nel 1494 tra castigliani e lusitani, secondo cui al Portogallo spettava il commercio con tutto l’emisfero a est del meridiano detto La Raya. In arabo l’arancia amara è naranj, ma l’arancia dolce è burtuqal. In arabo Portogallo si dice Burtuġal. E questo nome si è diffuso anche in greco, il rumeno e l’albanese hanno tutte parole affini per indicare questo dolce agrume! Una curiosità l’arancio e il colore arancione hanno un legame con la dinastia regnante nei Paesi Bassi, Orange, dove l’arancione è diventato il colore nazionale? Tutto nasce quando questa stirpe futuri re Olandesi vennero infeudati nel 1163 da Federico Barbarossa in una contrada al confine tra Provenza e Linguadoca. La città d’Orange si chiama così perché il nome latino era Aurasium e, nel tempo, fu modificato nella parlata locale fino a diventare Arenjo in provenzale e Orange in francese. Dal colore arancione, meglio giallo oro abbiamo anche il collegamento con la parola mandarino che era il termine che una volta si usava per designare i funzionari civili e militari dell’Impero cinese. Dal colore delle loro tuniche giallo-oro ecco l’abbinamento con questa pianta e frutto. La parola mandarino è stata introdotta dai portoghesi mandarim, a sua volta alterazione del malese mantri, a sua volta dal sanscrito mantrin, consigliere. Alle fine di questo viaggio, dalle sete mi bevo una portugalada, aranciata.

Favria, 28.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Siamo foglie appese all’albero della vita, se arriva il vento ci fa volare chissà dove. Felice mercoledì.

