Portatori di speranza.

Albert Einstein una volta disse: “Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere,” un po’ come l’amicizia, che risiede nella fiducia reciproca che le persone sono capaci di tessere attraverso legami di reciproco sostegno, accomunanza di valori, solidarietà ed affetto. Fin da bambini, i nostri genitori, ci dicono che “Chi trova un amico trova un tesoro.” In effetti a quell’età non diamo valore a questa frase, poi però, cresciamo e conosciamo persone che ci fanno capire il significato vero di questa frase: Almeno una volta, ognuno di noi si è sentito dire “Sarò qui a sostenerti” o si è trovato a difendere il compagno nonostante tutto. Non volendo soffermarci tanto sul numero di amici che si ha, è importante riconoscere la qualità degli amici. Non pensiamo infatti che tutti debbano esserci per forza amici. L’amicizia è quell’intesa perfetta che ti fa entrare nella mente di una persona e ti fa capire come reagisce a qualcosa ed a intuire i suoi sentimenti e questo succede per pochi. Una grande amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili e il secondo è il rispetto per ciò che ci rende diversi. Due amici possono a volte litigare, ma sanno che in nessun modo potranno mai dividersi, principalmente in questo momento che tutti noi stiamo vivendo di difficoltà, quando un abbraccio o una semplice mano che scalda la tua è importante. Alphonse Karr un giorno disse: “troppi amici, ma poca amicizia.” Dunque questo forte legame è anche una sfida che consiste nel trovare persone, che ti dimostrano tutto l’affetto per quello che sei realmente.

Favria, 21.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Vedere il cielo in estate al mattino è poesia, anche se non è scritta in nessun libro. Felice domenica

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo oggi a FAVRIA VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

