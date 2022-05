Portano come divisa i colori del cielo e suonano in modo celestiale.

Inizio questa riflessione con il termine “filarmonica” che, significa “amanti della musica” e questa terminologia viene utilizzata ancora oggi da molti raggruppamenti di musicisti. Banda evoca la libertà, cammina, marcia in piazze e strade, sotto il cielo ed in concerti al chiuso. Viene in mente l’aforisma del grande filosofo Kant che diceva “la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me”. Anche per questa sua capacità evocativa e per un senso morale che la Banda richiama, un organismo collegato al popolo. Ritengo che sia importante ricordare la grande importanza che hanno le Bande nella formazione musicale dei giovani; Il provenire da una stessa comunità, l’incontrarsi con i coetanei o con gli amici più grandi, lo stare insieme di generazioni differenti, il recarsi in un luogo comune per le prove settimanali, la passione per la musica, il rendersi conto dell’importanza che il gruppo svolge a per la Comunità, l’essere utili agli altri, alle istituzioni, tutto questo crea nei partecipanti al Gruppo bandistico un orgoglio di appartenenza, sano, positivo, propulsivo, profondamente ricco di senso, quanto mai importante in una (in)civiltà dei consumi che tutto mercifica e che riduce la comunicazione a un superficiale contatto. Oggi si parla tanto di comunicazione, ma è una falsa comunicazione, virtuale, fondata su rapporti impalpabili. Siamo dentro l’occhio del ciclone, ci passano accanto mille suoni e mille immagini, mille gesti e mille parole, ma nulla ci tocca davvero, tutto si svolge in superficie. Pochi i luoghi dove fare esperienze umane profonde, pochissime le modalità di incontro fra gli uomini intesi come entità spirituali, uno di questi luoghi è la Sede delle Bande, una di queste rare modalità sono i contatti veri e le relazioni che si instaurano fra gli appartenenti di una comunità come quella dei musicanti. Oggi a Favria molti adolescenti imparano a suonare ed uno di essi Giacomo Costantino, giovanissimo ha suonato con i veterani, non ha sbagliato nulla, anzi ha fatto gli squilli di tromba come un adulto, ben diretto dal Maestro Alberto Pecchenino e da tutti i bravissimi musici. Oggi nel settantasettesimo anniversario del XXV Aprile, nella ricorrenza della liberazione a Favria si respira un’atmosfera diversa ma nota, nuova dal sapore antico, si torna ad ascoltare il suono della banda musicale per le strade di Favria in di questa festa civile. Oggi la Filarmonica Favriese ha stupito tutti noi non solo per la sua consolidata bravura come complesso bandistico, forte di tantissimi elementi, che suonano in marcia una musica di ottimo livello. Oggi dopo due anni di pausa forzata, la Filarmonica Favriese, colonna sonora delle manifestazioni, ha suonato in occasione del XXV Aprile con nuove e sfolgoranti divise, che le danno un maggiore senso di appartenenza alla Comunità, uno dei due colori dal Gonfalone Comunale è l’azzurro come le loro divise. Chi dire, divise nuove con il colore del cielo, ottima musica, se non è il paradiso ci siamo vicino. W la Filarmonica Favriese.

Favria, 4.05.2022 Giorgio Cortese

