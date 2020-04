Allora, diciamo subito che se vi hanno raccontato che il basamento del Ponte

Vecchio è ancora romano, vi hanno raccontato una balla. E non dite fake news,

perché ai tempi dei Romani non si diceva così, nemmeno dopo la conquista della

Britannia. Al limite potete chiamarla nuntius falsus. Ma fossi in voi non

starei a gingillarmici troppo. Ma non sono affari miei.

Che comunque in quel punto lì, ovvero nel passaggio più stretto della Dora

presso Ivrea, vi fosse un ponte ai tempi dei Romani, è quasi ovvio. Dove posto

migliore? Oltretutto tracce di laterizi sono state trovate, in passato, alla

base, e questo dovrebbe tagliare la testa al toro o, meglio, trattandosi di

Eporedia, al cavallo.

In ogni caso quel ponte verosimilmente andò distrutto già prima dell’arrivo

dei Longobardi, i quali, taccagni com’erano, lo rifecero molto probabilmente

in legno; forse addirittura lo comprarono da montare all’Ikea.

La corrente, come vi sarà capitato di notare soprattutto nei momenti di piena,

in quel punto è particolarmente impetuosa, e questo fu tra le cause di

probabili ulteriori crolli successivi.

Per molti secoli se ne perdono le tracce, anche se doveva esserci

necessariamente, perché il traffico verso e dalla Valle d’Aosta non poteva

che passare da lì.

Da alcune immagini datate tra 1300 e 1700 si desume che all’epoca il ponte

fosse coperto, così nei giorni di ponte si poteva fare la scampagnata lì

senza bagnarsi.

L’ultima ricostruzione risale al 1716, su ordine di Vittorio Amedeo II, anche

se Superga gli è venuta meglio. Questa volta però il crollo era stato

volontario, in occasione dell’assedio del 1704 da parte dei Francesi. Il re

fece pure ampliare l’alveo del fiume, per attenuare l’insidia della pressione

delle piene. Non è certo, invece, che abbia cambiato le guarnizioni.

Nel 1830 ci si rese conto che il ponte dell’epoca era troppo stretto per il

traffico di mezzi che si era raggiunto allora, ed a quei tempi costava meno

ampliare un ponte piuttosto che mettere due semafori per il transito alternato,

e quindi si praticò l’ampliamento.

Attualmente il ponte è costituito da tre arcate, una ampia, una ridotta e una

fetecchia.

Nella mia gioventù quando, liceale, non mi ero ancora rotto le palle del

Carnevale, per me quello è l’ingresso per la battaglia delle arance in

Borghetto, quindi un luogo di coraggio, ma soprattutto paura. E’pure di

quell’epoca il ricordo di me seduto sul muretto, di fianco a due miei amici e

Stefania Sandrelli (lei in pausa dal film a modo suo indimenticabile “Una donna

allo specchio); uno dei miei amici condivideva con l’attrice un’arancia, io mi

limitavo a sbavare.

Ovviamente questo non è l’unico aneddoto interessante su questo ponte.

Un raccontino ancora più gustoso riguarda un tale GiGno Vinia, che ai tempi dei

Liberi Comuni aveva calato da sopra alla costruzione con un cordino una piccola

ampolla, per raccogliere un po’ di acqua da portare comodamente a Venezia.

Purtroppo sotto c’era un canoista comunista che ci pisciò dentro, e non se ne

fece nulla.

Un altro aneddoto riguarda tale Georgia Popolo, che decise di rappresentare

un Presepe in questo luogo molto suggestivo. Poi le fecero notare che a Natale

c’è la vacanza lunga fino all’Epifania e non il ponte, quindi lasciò perdere.

Comunque fossi in lui a essere chiamato vecchio mi incazzerei.

