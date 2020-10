PONT. Un battesimo “dell’acqua” per la nuova amministrazione comunale

Con il maltempo dei giorni scorsi, la nuova amministrazione di Pont ha avuto non il “battesimo del fuoco” ma quello… dell’acqua: non si è ancora insediata ufficialmente e già ha dovuto affrontare una situazione d’emergenza. Non è fortunatamente accaduto nulla di irreparabile ma il neo-sindaco ed i [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti