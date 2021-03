PONT. Premi per gli studenti meritevoli

Su proposta dell’assessore all’Istruzione Massimo Motto, l’amministrazione di Pont ha deciso di istituire per l’anno scolastico in corso 2020-2021 una serie di “premi per lo studio” destinati agli studenti meritevoli delle ultime classi sia della Primaria che della Secondaria di Pont.