PONT: PERINO: “Mi candido perché vorrei cambiar le cose”

Andrea Perino, 33 anni, laureato in Designer e Comunicazione presso il Politecnico di Torino, lavora come Industrial Designer presso la H.T.A. di Maranello.

E’ la prima volta che si candida?

No. Ero stato candidato nel 2010 con Massimo Motto.

Cosa l’ha spinto a ritentare ed a scegliere questa lista?

I motivi principali sono due. Il primo è il gruppo: ci conosciamo e siamo amici da una vita. Il secondo è la volontà di cambiare le cose perché la politica della passata amministrazione non mi piace.

Quali ritiene che siano i principali problemi di Pont?

Quelli creati da un’amministrazione (quella uscente) che non dialogava con i cittadini e che ha portato avanti i punti del suo programma senza interagire con loro. Noi vogliamo invece lavorare in modo diverso, impegnandoci per dare maggior importanza alle persone.

Di quali temi Le piacerebbe occuparsi direttamente se sarà eletto?

Mi piacerebbe occuparmi degli eventi e dei giovani. Bisogna far conoscere il nostro paese ed informatizzarlo: in questo modo si offrirebbe una maggior visibilità a Pont per incrementare il turismo, dando anche una mano al commercio.

Lavorando lontano da Pont, non pensa che potrebbe avere delle difficoltà a svolgere al meglio i suoi compiti?

E’ un problema che mi sono posto. Non dico che rifiuterei di fare l’assessore se mi venisse chiesto ma ci penserei prima di accettare: ne discuterei con il gruppo e cercheremmo insieme la soluzione migliore per tutti. Essendo lontano durante la settimana, preferirei piuttosto svolgere un ruolo – diciamo così – di consulenza.

Pensa che sia più difficile essere consigliere comunale in un piccolo o in un grande centro?

Le difficoltà ci sono in entrambi i casi. Sul piccolo è più facile incontrare le persone e confrontarsi con loro.

Per quali motivi gli elettori dovrebbero preferire la vostra lista?

Principalmente per potersi interfacciare direttamente con chi li amministra: puntiamo ad essere aperti e disponibili verso chiunque, servendoci di tutti i mezzi di comunicazione di cui oggi possiamo disporre (Facebook ecc.). La passata amministrazione era molto diffidente e restìa ad utilizzarli; noi pensiamo invece che lo si debba fare. Un altro motivo fondamentale è che non faremo grandi opere.

