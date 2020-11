PONT. Nuova scuola: venerdì la verità. Venerdì prossimo si riunirà il consiglio comunale di Pont e si saprà sicuramente, in quella sede, se ci siano novità sulle trattative per entrare in possesso della nuova scuola.

Che qualcosa non quadrasse, la giunta Riva – come ha spiegato il [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti