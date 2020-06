PONT. L’ultima di Coppo snobbata dai cittadini

Doveva essere l’occasione per far conoscere ai cittadini di Pont le iniziative assunte dall’amministrazione uscente nell’ultimo periodo – come spiegava il manifesto affisso nelle vie cittadine – ma i pontesi non hanno risposto all’invito e la sera di giovedì 28 maggio erano in pochi ad assistere alla seduta di consiglio convocata nel salone polivalente.

La sede era stata scelta appositamente per consentire un afflusso di gente superiore al consueto anche se neppure lì i posti disponibili, con le nuove norme, sarebbero stati molti: poco più di una ventina. Del resto metà del locale, divisa da una fila continua di sedie, era riservata ai consiglieri, distribuiti secondo gli stessi criteri del passato ma su distanze ben superiori. Era la prima volta che le regole sul distanziamento venivano applicate anche ad essi: nella seduta precedente, quella di venerdì 6 marzo, avevano riguardato solo il pubblico.

Il manifesto spiegava: ““Verranno illustrate e portate in approvazione variazioni al bilancio 2020-2022, il conto consuntivo con rendiconto dell’anno 2019, tariffe TARI 2020 oltre che nuove decisioni che riguardano le scuole e il prolungamento del mandato amministrativo. L’invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini e in particolare a coloro che sono interessati a conoscere le risorse economiche a disposizione di chi prossimamente si troverà a gestire le risorse del paese”.

A quanto pare non tira aria di partecipazione ai consigli di Pont: un po’ per il periodo poco propizio alle riunioni pubbliche, un po’ per stanchezza degli elettori, che preferiscono altre sedi di confronto. La novità più significativa, del resto, molti la conoscevano già: è quella riguardante lo spostamento degli alunni delle Elementari, che non avverrà alla riapertura delle scuole come previsto finora ma che è stata rinviata per provvedere all’adeguamento sismico dell’edificio nel quale verranno sistemati, ovvero l’attuale Scuola Media.

Con l’emissione del comunicato riguardante lo spostamento delle Scuola Elementare, i principali componenti della lista che sfiderà il successore (o la succeditrice) di Coppo alle prossime Comunali ufficializzano la propria decisione.

Alla carica di sindaco sarà candidato Bruno Riva, già in lista con Motto due tornate elettorali addietro. In caso di vittoria, Massimo Motto sarà il vicesindaco e Pietro Panier – consigliere di minoranza nel periodo 2010-2015 – sarà il pro-sindaco.

