PONT. Lavori di ristrutturazione della scuola media: salta il contributo di 220.000 euro della Regione

Il Comune di Pont ha perso un importante finanziamento per la ristrutturazione dell’attuale scuola media, destinata in futuro ad ospitare la Primaria. Si tratta di 220.000 euro che sarebbero dovuti arrivare dalla Regione su una spesa prevista di 300.000 per rifare i bagni, la cucina, i pavimenti: [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti