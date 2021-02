Lavori in corso a PONT C.SE (foto dall’archivio) Ad aver ottenuto l’affidamento per la Fibra ottica è la società “Open Fiber” per conto della quale operano le ditte Alpitel S.p.A. e la R5 S.r.l di Volpiano. Ad eseguire gli interventi in Via Vallesoana per conto della Città Metropolitana è invece la ICD S.p.A. di Torino.

PONT. Il paese è tutto un cantiere per l’internet veloce Lunedì 1 febbraio sono iniziate a Pont le operazioni di posa della condotta che collegherà la frazione Panier al sistema fognario. I lavori fanno parte di un intervento ben più ampio che riguarda la realizzazione del sistema fognario-depurativo nelle borgate Truccà, Piangiacolin, Panier, Località Fontana e [...]



