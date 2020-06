PONT. Il Comune in zona sismica 3

La comunicazione, data dal sindaco nel corso dell’ultimo consiglio comunale, che Pont è passata dalla Zona Sismica 4 alla 3 ha colto di sorpresa la maggior parte dei pontesi. In effetti la riclassificazione dei Comuni piemontesi , approvata dalla Giunta Regionale il 30 dicembre 2019 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 23 gennaio 2020, riguarda buona parte del Canavese, soprattutto le aree montane e pre-montane (sono in Zona 3 Cuorgnè, Castellamonte, Rivarolo, Ivrea, Ciriè e tutti i comuni intorno a Pont mentre Chivasso e Caluso restano nella 4).

Per chi non lo sapesse, la classificazione sismica comprende 4 zone di pericolosità decrescente: la 3 è a sismicità medio-bassa. La riclassificazione del territorio nazionale è avvenuta in seguito all’incarico di elaborare un nuovo modello di pericolosità, affidato nel 2015 dalla Protezione Civile all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: il lavoro di aggiornamento delle mappe lo ha svolto il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università di Genova

Come precisato dalla Regione “la classificazione sismica ha rilevanza ai soli fini amministrativi riguardo alle azioni di controllo e gestione e all’eventuale accesso a programmi di prevenzione del rischio sismico e non incide in alcun modo sulla progettazione delle costruzioni (che sono stabilite da specifiche Norme Tecniche) né ha ripercussioni su quelli esistenti”. Ma questo varrà finché non verranno definite le nuove procedure, che dovranno essere messe a punto dalla Direzione A 18 (Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica). Al “Sismabonus” è invece stato possibile accedere da subito.

