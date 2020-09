PONT. Elezioni: vince Riva. Ecco tutte le preferenze

Bruno RIVA è il nuovo sindaco di Pont. Per 15 voti, davvero pochissimi, ha prevalso su Sandra BONATTO REVELLO, che il primo cittadino uscente Paolo Coppo aveva scelto per succedergli: 955 voti sono andati alla lista “Per Pont”, 940 a “Rinnovamento e Continuità per il Futuro”.

Con Riva entrano in consiglio Massimo MOTTO (238 preferenze), Giovanni COSTANZO (131), Eugenio REINAUDO (42), Andrea PERINO (38), Marina BARINOTTO (37), Maura CONFIGLIACCO GIACOLIN (35), Stefano PEGORARO (32), Pietro PANIER SUFFAT (26). Restano fuori Erik PASQUALONE (22 voti), Silvio BOGGIO (18), Tatiana MADLENA (15), Laura DETOMASI (10).

In minoranza, insieme alla Bonatto, siederanno il sindaco uscente Paolo COPPO (344 preferenze) e gli assessori uscenti Fabio GALLO (66) e Giovanni GALLO LASSERE (43). Queste le preferenze degli altri candidati: Mario FALETTI (39), Bruno PECOLATTO (38), Moreno RIVA (36), Moreno TURIGLIATTO (35), Walter PORTACOLONE (32), Lucrezia CROSASSO (29), Mario AMBROSIO (23), Elena CASTAGNERI (17), Alberto QUERIO (15).

Nella lista vincente, come preferenze (cosa del resto prevedibile) ha fatto la parte del leone Massimo Motto, seguito a distanza da Costanzo. Nettamente più indietro gli altri candidati.

Nella lista della Bonatto, record di preferenze per il sindaco uscente Paolo Coppo, seguito a grande distanza da Fabio Gallo e a distanza ancora maggiore da Giovanni Gallo Lassere.

L’affluenza è stata del 71,83% con 1949 votanti.

