PONT. Elezioni: ecco i candidati di Bruno Riva e Sandra Bonatto

Due i candidati a sindaco alle elezioni amministrative di Pont. Bruno Riva si presenta per la lista numero 1 “Per Pont – Bruno Riva”.

Sandra Bonatto Revello guida invece la civica numero 2 “Pont – Rinnovamento e continuità per il futuro”.

Bruno Riva

La lista “Per Pont – Bruno Riva” ha come slogan “Ali per volare – Idee per sognare – Radici per Tornare – Motivi per rimanere”.

Il candidato a sindaco ha 55 anni, è sposato con Lorella ed ha due figli: Andrea e Juan. E’ dipendente dell’IREN Energia che da qualche anno ha acquisito la società AES dell’ENI per la quale lavorava in precedenza. Svolge quest’attività da 33 anni e negli ultimi 25 si è occupato della costruzione di impianti della rete del teleriscaldamento, in particolare della rete interrata di trasporto del calore; gestisce i cantieri per conto della Direzione Lavori, sia in modo operativo che amministrativo. S’impegna inoltre per mantenere, con qualche sacrificio, il legame della sua famiglia con l’attività artigianale degli impianti idraulici, giunta alla quarta generazione.

“La mia vita – dice – si è sempre basata sulla semplicità, dedicandomi alla famiglia ed al lavoro”.

Ha l’hobby del giardinaggio ed ama prendersi cura della propria casa. Altra sua passione è seguire lo sport in televisione. Svolge attività di volontariato, collaborando con strutture di Cuorgnè e di Rivarolo che si occupano delle persone meno fortunate.

E’ sempre vissuto nel suo paese natale: “Pont ed i pontesi sono sempre stati parte integrante della mia vita ed il gruppo che rappresento ha il comune denominatore in Pont. È stato creato e forgiato da Massimo Motto e la scelta dei ruoli che eventualmente comporranno il futuro gruppo amministrativo sarà condivisa fra tutti noi. Non siamo una piramide né tanto meno un <uomo solo al comando> bensì un gruppo, orizzontale con il rispetto dei ruoli, dove l’unica cosa che conta è davvero Pont. E noi siamo qui per questo!!”

Con Riva si candidano altri otto uomini e quattro donne: Marina Barinotto, Silvio Boggio, Maura Configliacco, Giovanni Costanzo, Laura Detomasi, Tatiana Madlena, Massimo Motto, Pietro Panier Suffat, Erik Pasqualone, Stefano Pegoraro, Andrea Perino e Eugenio Reinaudo.

Il candidato a sindaco non ha mai rivestito prima cariche pubbliche mentre lo hanno fatto Massimo Motto e Pietro Panier Suffat. Motto era stato assessore con Marco Balagna, poi all’opposizione nel quinquennnio successivo (2010-2015) insieme a Panier Suffat. Anche Eugenio Reinaudo è stato in passato consigliere comunale: dal 2010 al 2015, durante il primo mandato di Coppo, aveva fatto parte del gruppo di maggioranza.

Degli altri, alcuni si erano candidati dieci anni fa con “Insieme si può” (la lista di Motto e Panier): si tratta di Giovanni Costanzo ed Andrea Perino.

Sandra Bonatto Revello

La lista “Pont – Rinnovamento e continuità per il futuro”, com’è facile intuire è quella che si propone di portare avanti principi ed obiettivi della maggioranza uscente. Il nome è il medesimo con il quale si era presentato Paolo Coppo cinque anni fa per il secondo mandato.

Candidata a sindaco è Sandra Bonatto Revello, 44 anni, medico. Nata e vissuta a Pont fino all’età di trent’anni, attualmente abita a Sparone ma a Pont ha “la casa e gli affetti familiari”. Sposata con quattro figli, lavora come medico di Continuità Assistenziale (ovvero in Guardia Medica) ed esercita la libera professione come medico legale ed agopuntore. E’ anche direttore sanitario in due strutture per anziani del circondario.

La sua lista è formata da sei consiglieri uscenti di maggioranza, da due dell’ex-minoranza e da quattro nomi nuovi: due donne e due uomini. Eccoli in ordine alfabetico: Mario Ambrosio, Elena Castagneri, Paolo Coppo, Lucrezia Crosasso, Mario Faletti, Fabio Gallo, Giovanni Gallo Lassere, Bruno Pecolatto, Walter Portacolone, Alberto Querio, Moreno Riva e Moreno Turigliatto.

Gli esponenti della maggioranza uscente sono il sindaco Paolo Coppo, il vicesindaco Moreno Riva, gli assessori Fabio Gallo e Giovanni Gallo Lassere, i consiglieri Mario Faletti e Moreno Turigliatto. I due rappresentanti di “Unione e Progresso” che hanno deciso di cambiare schieramento entrando in questa lista sono Walter Portacolone e Mario Ambrosio. I nomi nuovi sono quelli di Elena Castagneri, Lucrezia Crosasso, Bruno Pecolatto, Alberto Querio.

Elena Castagneri, geometra, sposata con due figli, ha vissuto per qualche anno lontano da Pont poi è tornata: ha lo studio in paese ma collabora anche con l’ippodromo di Vinovo per la parte amministrativa.

Lucrezia Crosasso è laureata in Economia ed “in attesa di concorso”. Nel frattempo dà una mano nella panetteria di famiglia, attiva dal 1965. E’ molto presente nella vita del paese: è stata animatrice del Centro Estivo ed allena la squadra di pallavolo.

Bruno Pecolatto lavora a Ronco come postino e da circa trent’anni è volontario della Croce Rossa.

Alberto Querio, laureato in Scienze Infermieristiche, anch’egli con un’esperienza di volontariato nella Croce Rossa, lavora ora presso una clinica del circondario.

