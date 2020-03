PONT. Coronavirus: il Comune regala mascherine ad ogni residente.

Il Comune di Pont si è attivato da alcuni giorni per reperire mascherine. Ha deciso di dotare ogni cittadino di una mascherina riutilizzabile: sono bianche, realizzate in cotone 100% e lavabili a 60°. Non rientrano nella categoria DPI, sono di uso generico e faciliteranno la protezione nei luoghi in cui sono presenti più persone. Dovranno sempre essere indossate dopo un’accurata pulizia delle mani e dopo essere state lavate.

La distribuzione verrà effettuata porta a porta dagli amministratori comunali secondo la seguente procedura: l’amministratore suonerà il campanello, si farà riconoscere ed indicherà dove lascerà le mascherine per tutti i componenti del nucleo familiare (ex. buca della lettere). Il cittadino non dovrà aprire la porta o uscire di casa ma effettuerà il ritiro in un secondo momento. Prima di essere utilizzata, la mascherina dovrà essere lavata a 60°.

Se qualcuno non la ricevesse entro il 3 aprile, potrà contattare uno dei seguenti numeri: 333.4759791; 349.2131557; 347.2478813.

