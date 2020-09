PONT. CASTAGNERI: “Vorrei lavorare per superare le difficoltà”

Elena Castagneri ha 46 anni. E’ geometra e svolge la libera professione con studio a Pont. E’ sposata ed ha due figlie.

E’ la prima volta che si candida?

Sì.

Per quale motivo ha scelto di farlo?

Perché conosco le difficoltà del mio paese e vorrei lavorare per cercare di superarle: abitando e lavorando a Pont ne vivo appieno la realtà e mi trovo a confrontarmi con i problemi concreti dei mie compaesani.

Perché ha scelto questa lista?

Sono stata contattata dall’amministrazione uscente con la richiesta di collaborare e di entrare nel gruppo. Ho accettato volentieri perché ne condivido il programma e il modo di operare.

Quali ritiene che siano i principali problemi di Pont?

Il problema principale è quello legato al discorso economico. Per qualche anno ho vissuto a Roma, pur rimanendo legata a Pont perché in paese c’erano i miei genitori e mio zio, e tornando a stabilirmi qui mi sono resa conto delle differenze che si erano prodotte in un decennio. Ho visto le difficoltà di chi è rimasto e quelle dei tanti che sono dovuti andare via per lavoro. Che non siano tornati ora che la crisi si è stabilizzata è significativo: mancano gli incentivi per spingerli a farlo. Quello dell’Occupazione è un problema che va affrontato e che si deve cercare di risolvere, lavorando su territorio e turismo.

Di quali temi Le piacerebbe occuparsi direttamente se sarà eletta?

Onestamente non ho ambizioni di ruoli o temi specifici di cui mi voglia occupare. Spero di poter dare una mano nei settori in cui sono competente: quello tecnico ed anche quello finanziario, visto che gestisco una parte dell’amministrazione dell’Ippodromo di Vinovo. La professionalità è la prima cosa: l’essenziale non è candidarsi ma essere capaci e competenti nel momento in cui si deve essere operativi.

Pensa che sia più difficile essere consigliere comunale in un piccolo o in un grande centro?

Essendo vissuta a Roma e svolgendo anche là il mio lavoro di geometra, ho avuto a che fare con gli uffici per le pratiche. Ho potuto constatare come le grandi realtà si suddividano in realtà più piccole: il Comune di Roma ha 20 Municipi. E’ una città molto ampia ed è difficile stare dietro a tutto: anche lì c’è bisogno di essere presenti sul territorio. Nei piccoli comuni i lavori sono tanti ma si può collaborare ed interagire.

Per quali motivi gli elettori dovrebbero preferire la vostra lista?

Penso che il nostro programma offra un’idea di sviluppo. Da mamma vorrei che le mie figlie potessero, come me, fare delle esperienze altrove perché è una cosa importante ma vorrei anche che avessero la possibilità di tornare. Questo sarà fattibile se si offriranno delle opportunità di lavoro. Occorre sviluppare e rinnovare il paese: Rinnovamento vuol dire Ammodernamento. Si deve migliorare l’esistente soprattutto per offrire delle possibilità ai giovani.

Commenti