La Residenza per Anziani di Pont Canavese chiude ma più che del problema in quanto tale si è costretti a parlare della questione dal punto di vista dello scontro politico: dopo il consiglio del 26 novembre, la minoranza polemizza e la maggioranza risponde.

Le accuse della minoranza

L’ex-sindaco Paolo Coppo accusa il suo successore di non aver fatto nulla per affrontare il problema ed addirittura di aver mentito riferendo di riunioni con i vertici dell’Azienda Sanitaria Locale che in realtà non sarebbero mai avvenute.