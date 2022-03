Si è tenuto consiglio comunale a Pont Canavese lunedì 21 marzo. Ed è stata una seduta francamente sconcertante. Non per i comportamenti della minoranza stavolta ma per quelli della maggioranza. Che sono stati uguali (e forse peggiori) rispetto a quelli che tanto aveva deprecato.

Cos’è successo? Si affrontava, per la seconda volta in pochi mesi, una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. La prima era stata esaminata all’inizio di agosto in una seduta a porte chiuse e, mancando le informazioni, la vicenda era passata inosservata a molti. Stavolta il consiglio era aperto al pubblico [...]