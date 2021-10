Il Comune di Pont Canavese getterà al vento 30.000 euro per l’imprudenza della precedente amministrazione. E’ la cifra che dovrà versare ad uno degli acquirenti dell’attuale scuola elementare, divisa in lotti ed in parte alienata quando il nuovo edificio scolastico era ancora in costruzione. Tale scelta era stata considerata rischiosa da molti cittadini ed i fatti hanno dato loro ragione: i ritardi verificatisi hanno impedito il rispetto dei patti almeno per quel che riguarda il pianterreno. Il secondo piano era stato ugualmente consegnato ai compratori lasciando gli alunni senza palestra; il [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.