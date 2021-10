E’ notizia di questi giorni: le sedi di Guardia Medica, sparse sul territorio a garantire una prima e preziosa assistenza soprattutto alle popolazioni delle aree montane e disagiate, saranno accorpate. Cosa significhi “accorpamento” ormai è esperienza consolidata: significa svuotare un servizio, riducendolo ai minimi termini, fino a farlo sparire. Significa dilatare i tempi del soccorso, aumentare il carico di lavoro per i medici, scoraggiare i volontari.

Come spesso accade in questi casi, quando ci si accorge del danno provocato è ormai troppo tardi .Per questo alcuni medici di quella che in termini burocratici viene definita [...]